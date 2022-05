Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a declansat o procedura de infringement impotriva Luxemburgului si a Romaniei pentru transpunerea incorecta a legislatiei UE privind mandatul european de arestare, informeaza un comunicat al executivului comunitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Justitiei (MJ) a anuntat, luni, ca a declansat o noua procedura pentru selectarea a inca 11 candidati pentru functia de procuror european delegat in Romania. Decizia MJ vine dupa ce, in februarie, doar doi procurori au fost admiși sa ocupe posturi de procuror european delegat. Patru procurori…

- Autoritațile din Romania și din Marea Britanie au identificat un cetațean roman, rezident in Marea Britanie, care a susținut activitatea gruparii de hackeri ruși Killnet prin oferirea de sprijin pentru traducerea din limba rusa in limba romana și prin indicarea unor site-uri web din Romania. Incepand…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca autoritatile romane au prelungit, marti, un acord in baza caruia copiii cu probleme cardio-vasculare pot fi operati in Romania de catre specialisti din Italia. De asemenea, medicii din Romania sunt instruiti in ceea ce priveste realizarea de operatii…

- Judecatorii bulgari au amanat cu cinci zile, pentru 19 aprilie, judecarea procesului privind extradarea in Romania a Elenei Udrea, in baza mandatului european de arestare emis de autoritațile romane. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie la ora 14.30. Intre timp, mandatul de…

- Cele patru aeronave ucrainene care au aterizat marți dimineața la Iași sunt patru elicoptere configurate pentru misiuni civile și au venit in Romania pentru mentenanța la Airbus Helicopters, județul Brașov, au precizat reprezentanții Ministerul Apararii Naționale (MApN), intr-un comunicat de presa. …

- Autoritatile din Republica Moldova au decis inchiderea spatiului aerian. Traficul va fi redirectionat in mare parte spre Romania. La recomandarea Consiliului Suprem de Securitate, Autoritatea Aeronautica Civila inchide spațiul aerian al Republicii Moldova, incepand cu ora 12.00. „Ținand cont de situația…