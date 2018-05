Curtea Constitutionala a Romaniei a respins ca inadmisibila sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat, miercuri presedintele CCR, Valer Dorneanu. “Legea pentru modificarea si completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, in forma ajunsa la promulgare dupa deferirea ei de trei ori Curtii Constitutionale si reexaminarea de catre Parlament The post Lovitura dupa lovitura pentru Iohannis de la CCR. Judecatorii au respins sesizarea președintelui privind una dintre legile justiției appeared first on Știri online,…