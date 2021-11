Stiri pe aceeasi tema

- Laudata la nivel mondial pentru ca a eradicat coronavirusul, in Noua Zeelanda noile cazuri de Covid depașesc 200 pentru prima data in pandemie. Cele 206 noi infecții zilnice din Noua Zeelanda au depașit sambata pragul de 200 de cazuri pentru prima data in timpul pandemiei de coronavirus, in momentul…

- Rusia a raportat 34.303 cazuri de noi infecții cu coronavirus in ultimele 24 de ore, un record de la inceputul pandemiei, potrivit datelor furnizate duminica de grupul operativ de stat pentru coronavirus, citat de Re...

- Japonia a anunțat joi ca suspenda utilizarea a 1,63 milioane de doze de vaccin Moderna din cauza unor impuritați gasite in flacoanele de ser sigilate.Rusia: record zilnic de deceseRusia a inregistrat joi un nou record zilnic de decese (820), vaccinarea ramanand lenta , iar restricțiile absente in ciuda…

- Noi bilanțuri și masuri luate în lume, raspândirea cu repeziciune a variantei Delta: ultimele evoluții ale pandemiei Covid-19:Japonia a anunțat joi ca suspenda utilizarea a 1,63 milioane de doze de vaccin Moderna din cauza unor impuritați gasite în flacoanele de ser sigilate. Rusia:…

- Sydney inregistreaza un nou record de infectari zilnice cu coronavirus, in ciuda restricțiilor de doua luni. Spitalul Westmead, unul dintre cele mai mari din suburbii, a redus sosirile de ambulanțe pentru pacienții cu COVID-19, potrivit mediafax.ro. Infecțiile COVID-19 din Sydney au atins…

- Noua Zeelanda va prelungi lockdown-ul national cu inca patru zile din cauza extinderii unui focar de COVID-19, informeaza DPA. Luni au fost raportate 35 de cazuri noi de COVID-19 cu transmitere comunitara pe teritoriul tarii, ridicand la 107 numarul total al infectarilor din focarul descoperit…