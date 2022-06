Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a Radiodifuziunii a anunțat vineri ca festivalul Eurovision 2023 nu va putea fi organizat in Ucraina, menționand ca Marea Britanie ar putea sa gazduiasca concursul, informeaza News.ro. „Avand in vedere razboiul care are loc dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, EBU a evaluat situatia…

- Eurovision Song Contest 2023 nu va putea fi organizat in Ucraina, problema fiind razboiul, desprea aceasta a anunțat vineri Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU), adaugand ca este in discuții cu BBC pentru a-l gazdui in Marea Britanie, scrie Reuters. „Garanțiile de securitate și operaționale necesare…

- Trupa ucraineana Kalush Orchestra, care a castigat Eurovision Song Contest – editia 2022, a vandut trofeul la licitatie pentru suma de 900.000 de dolari. Incasarile vor merge catre fortele armate ucrainene, pentru achizitionarea a 3 drone. Microfonul de cristal a fost licitat pe Facebook, cu scopul…

- Ciștigatorii Eurovision Song Contest 2022, grupul Kalush Orchestra, s-au intors in Ucraina pe 16 mai. La granița, grupul a fost intimpinat cu flori și felicitari, informeaza Noi.md cu referire la newsmaker.md. „Cea mai faimoasa palarie roz a fost vazuta la granița cu Ucraina. Polițiștii de frontiera…

- Trenul care face legatura intre orasul ucrainean Ivano-Frankivsk si capitala Kiev a primit oficial numele „Stefania Express”, dupa ce trupa Kalush Orchestra a castigat concursul Eurovision 2022 intepretand piesa „Stefania”, dedicata mamei solistului Oleg Psiuk, transmite agenția RBC, citat de G4media.ro…

- Moment emoționant la sfarșitul competiției Eurovision Song Contest, care s-a desfașurat sambata seara la Torino, Italia. Timur Miroșnicenko, comentatorul Ucrainei a izbucnit in plans, in direct, in momentul in care a fost anunțata Ucraina caștigatoare, reprezentata de Kalush Orchestra. „Am caștigat…

- Editia Eurovision Song Contest 2022 de la Torino a fost castigata de Ucraina, reprezentata de trupa Kalush Orchestra cu melodia „Stefania” care a primit din partea publicului 439 de puncte, dintr-un total de 631 de puncte.In prima semifinala a competitiei, reprezentantii Ucrainei au facut ca toata sala…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei 6000 de rachete in scop defensiv și 25 de milioane de lire sterline sprijin financiar pentru armata ucraineana. Mai mult decat atat, premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va oferi 4,1 milioane de lire sterline pentru BBC World Service in scopul combaterii dezinformarii.…