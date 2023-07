Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a emis o alerta cu privire la creșterea numarului de cazuri de shigeloza, multe cu infecții cu Shigella Sonnei multirezistente, in randul barbaților homosexuali și bisexuali. Cei care au simptome de infecție cu aceasta bacterie nu trebuie sa manipuleze sau sa pregateasca alimente in unitațile de catering […] The post Lovitura crunta pentru LGBT. O bacterie multirezistenta face ravagii. Persoanele bolnave pun in pericol și sanatatea publica first appeared on Ziarul National .