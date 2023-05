Lotul Otopeni, format din foști și actuali șefi ai Aeroportului, dar și persoane fizice și reprezentanții firmelor de duty-free va fi judecat in instanța, dupa ce procurorii DNA au finalizat rechizitoriul. Ancheta anticorupție ii incrimneaza acum pe patru dintre inculpați – Cristi Balan, „fara calitate speciala”, singurul aflat inca in arest și ceilalți trei care […] The post Lotul Otopeni, trimis in judecata de DNA. Un singur inculpat in arest, trei acorduri de recunoaștere a vinovației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .