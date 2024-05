Cântărețul Gheboasă, trimis în judecată pentru consum de droguri Cantarețul de trap Gheboasa a fost trimis in judecata, intr-un dosar de deținere de droguri de risc, in vederea consumului propriu. Potrivit unui comunicat remis vineri presei, procurorii DIICOT au dispus „trimiterea in judecata in stare de libertate a unui inculpat sub aspectul savarșirii infracțiunii de deținerea de droguri de risc in vederea consumului propriu”. […] The post Cantarețul Gheboasa, trimis in judecata pentru consum de droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede pedepse de pana la 25 de ani de inchisoare pentru furnizarea de substanțe psihoactive, cu consecința decesului unei persoane. De asemenea, legea conține sancțiuni sporite pentru consum sau finanțarea traficului și consumului de droguri. Cei prinși bauți…

- Un barbat din Iași și-a dat fiul in judecata și i-a cerut sa-i dea inapoi banii din pensia alimentara pe care i-a platit-o. Judecatoria și Tribunalul i-au respins cererea, dar barbatul nu se lasa și a facut iar recurs. Un barbat din Iași și-a dat fiul in judecata și-i cere sa-i dea inapoi banii platiți…

- Directoarea Directiei Resurse Umane din Ministerul Sanatatii, un functionar din minister si alte doua persoane au fost trimise in judecata, pentru fapte asimilate celor de coruptie, cei doi functionari publici fiind suspectati ca au transmis unei persoane subiectele pentru un concurs de angajare pe…

- Familia din Gorj care și-a vandut copilul unui cetațean din Germania a dat in judecata Protecția Copilului care i l-a recuperat și adus acasa, dar l-a pus sub instituționalizare, alaturi de ceilalți doi frați. Parinții din Gorj, acuzați ca și-ar fi vandut baiatul de 6 ani in Germania, pentru 1.000 euro,…

- Un fost șef de poliție din Constanța a fost prins conducand haotic pe strazile din județ. El a refuzat testarea pentru alcool și droguri, așa ca s-a ales cu dosar penal. „La data de 14 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia-Biroul Siguranța Rutiera Mangalia, in jurul orei 18.46,…

- Polițiștii bucureșteni au facut, in ultimele zile, sute de acțiuni pentru depistarea celor certați cu legea și pentru prinderea celor care vand pe strazi droguri. Au fost descoperite la traficanți diferite subtanțe interzise, inclusiv droguri in forma de ursuleți. Este vorba de mai multe comprimate…

- Batranica asigura depozitul sau „magazinul” de droguri al rețelei din Ialomița, așa cum a reușit sa afle impact.ro. Femeia de 87 de ani primea transporturile de cocaina și canabis pe care le depozita in locuința sa. Cumparatorii ridicau uneori chiar marfa de la ușa sa, așa cum a mai reușit sa afle impact.ro…

- Politistii si procurorii au destructurat o grupare specializata in traficul de droguri, care actiona in Bucurseti si in judetul Dambovita. Sunt cercetate patru persoane, care au vandut stradal doze de druguri, contra sumei de 50 de lei, inca din 2020. ”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului…