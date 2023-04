Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura a sustinut, miercuri, ca progresul fizic pe primul lot din Autostrada A7 este de 8-10-, ceea ce inseamna ca, in mod cert, termenul contractual, aprilie 2024, va fi depasit. "Progresul fizic se invarte in jurul cifrei de 8-, poate spre 10- cu multa indulgenta. Asta pe un…

- Asociatia Pro Infrastructura a acuzat marti, 18 aprilie, ”indolenta, incompetenta si balbele manageriale ale celor de la Aktor”, care nu se pot mobiliza corespunzator pe sectorul Bacu - Bragadiru de pe A0 nici dupa 4 ani de contract.Pe cei 18 kilometri, potrivit asociației, stadiul fizic abia…

- Uzina Dacia de la Mioveni iși va opri temporar producția din cauza dificultaților de aprovizionare cu diverse componente, mai ales semiconductori.Viorel Ungureanu, liderul Sindicatului Dacia, a declarat ca capacitatea uzinei este de 1.400 de vehicule pe zi și ca producția va fi oprita din…

- Specialiștii Asociației Pro Infrastructura au inspectat unul dintre șantierele de autostrada cu istoric prost in Romania postdecembrista.Este vorba despre segmentul lipsa din autostrada A3 care, odata terminat, va lega Targu Mureș de Cluj-Napoca pe un drum de mare viteza neintrerupt. De asemenea,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, 20 martie, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul anului 2022, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui…

- O mare companie producatoare de mașini a inventat un sistem ingenios prin care avertizeaza, pedepsește și recupereaza mașinile luate in leasing ale celor care nu au platit ratele la timp.Acest sistem inca nu este brevetat, insa Ford a anunțat ca va fi folosit pentru proprietarii de mașini…

- Yahoo a anuntat joi ca intentioneaza sa concedieze mai mult de 20% din forta de munca totala, ca parte a unei restructurari majore a diviziei sale de tehnologie pentru publicitate, transmite Reuters.Reducerile vor afecta aproape 50% dintre angajatii din domeniul tehnologiei pentru publicitate…

- O bucata din banda de circulatie numarul unu a autostrazii Sebes-Turda s-a rupt, in urma unei alunecari de teren masive, deplasand parapetul metalic si gardul de protectie de pe marginea drumului. Alunecarea de teren produsa la autostrada aflata inca in garantie a avut loc in apropiere de Alba Iulia,…