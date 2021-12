Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 7 noiembrie, a avut loc cea de-a șasea ediție a extragerii pentru Loteria vaccinarii. Numarul caștigator va primi 100.000 de lei, iar urmatoarele 80, premii a cate 10.000 de lei. Numarul caștigator este 2501040. La cea de-a șasea extragere saptamanala, de duminica, 7 noiembrie 2021, au participat…

- Loteria de Vaccinare consta in extragerea aleatorie de numere in vederea acordarii de premii in bani tuturor persoanelor vaccinate cu schema completa de vaccinare, care si-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului si care se inscriu pentru participare la extrageri in aplicatia…

- A doua extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare va avea loc duminica si va fi difuzata la orele 20:50 la postul de televiziune national. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170, corespunzatoare participantilor inscrisi pana vineri, 8 octombrie, la orele…

- A doua extragere la Loteria de Vaccinare are loc, duminica, fiind transmisa de catre TVR. La extragere participa persoanele inscrise pana vineri, la ora 12.00, si se vor acorda 80 de premii a 10.000 lei si un premiu de 100.000 de lei "Duminica, 10 octombrie va avea loc cea de-a doua extragere saptamanala…

- ”Duminica, 10 octombrie va avea loc cea de-a doua extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170, corespunzatoare participantilor care s-au inscris, conform Regulamentului, pana vineri, 8 octombrie, la orele 12:00”,…

- A doua extragere la Loteria de Vaccinare are loc duminica, 10 octombrie, fiind transmisa de catre TVR. La extragere participa persoanele inscrise pana vineri, la ora 12.00, si se vor acorda 80 de premii a 10.000 lei si un premiu de 100.000 de lei. ”Duminica, 10 octombrie, va avea loc cea de-a doua extragere…

- ”Duminica, 10 octombrie va avea loc cea de-a doua extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170, corespunzatoare participantilor care s-au inscris, conform Regulamentului, pana vineri, 8 octombrie, la orele 12:00”,…

- Ulterior inscrierii, participantul primeste un numar de ordine alocat cronologic, corespunzator momentului inregistrarii acestuia in aplicatie. Aplicatia permite atribuirea unui singur numar de ordine alocat aceluiasi CNP. Numarul de ordine alocat se transmite prin e-mail catre contul de e-mail al utilizatorului…