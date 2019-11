LOTERIA BONURILOR FISCALE 17 NOIEMBRIE 2019. Ce bon a ieşit câştigător LOTERIA BONURILOR FISCALE 17 NOIEMBRIE 2019. Cum se organizeaza? Loteria bonurilor fiscale se organizeaza lunar si consta in extragerea aleatorie de numere, astfel:

a) un numar cuprins in intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentand valoarea totala a bonului fiscal fara subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata. Numarul reprezentand valoarea totala a bonului fiscal rezulta in urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse intre 0 si 9;

b) un numar reprezentand ziua emiterii bonului fiscal aferenta lunii sau intervalului calendaristic, dupa caz, pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Bonurile fiscale in valoare de 86 lei emise in data de 20 octombrie au iesit castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica, 17 noiembrie 2019, potrivit Ministerului Finantelor Publice, informeaza Agerpres.Citește și: 21.227 persoane au fost pregatite de ANOFM: cele mai…

- Iata calendarul extragerilor precedente și a celor care urmeaza! Romanii și-au pus la bataie bonurile, așa ca abia așteapta un nou anunț despre loteria bonurilor fiscale 2019. Care a fost bonul caștigator anterior, cand este urmatoarea extragere și cat de mulți romani au paruți incantați de noul joc…

- In 2019, toate firmele care lucreaza cu numerar, indiferent de dimensiunea acestora, au avut obligatia legala de a achizitiona si de a utiliza case de marcat cu jurnal electronic. Firmele au inlocuit, pe cheltuiala integrala a lor, pe casele de marcat vechi, cu jurnal pe rola de hartie. Scopul pentru…

- Senatul a modificat regulile Loteriei fiscale. Mai multe sanse pentru bonurile cu valoare mica. La fiecare extragere a Loteriei bonurilor, cele mai multe premii in bani se vor acorda pentru bonurile caștigatoare cu valoare mica, iar cele mai puține – pentru bonurile cu valoare mare, prevede o propunere…

- Romania si Statele Unite ale Americii au initiat un proces de consultari lunare, dedicat trecerii in revista a temelor de interes bilateral, informeaza MAE. De asemenea, in cadrul unei intrevederi avuta luni cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, ministrul de Externe, Ramona Manescu, a reiterat angajamentul…

- Ministrul muncii, Marius Budai, declara ca va incepe plata pensiilor marite Marius Budai, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, participa la sedinta Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor. Foto: Grigore Popescu/ Agerpres Plata pensiilor marite va începe efectiv de mâine,…

- 'In data de 26 august 2019 au intrat in conturile Romaniei pentru fermieri si dezvoltarea satului romanesc inca 176,41 milioane euro reprezentand rambursarea din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR). Valoarea totala a fondurilor europene pe care Romania le-a primit in 2019…

- Drumul de legatura Calea Aradului – strada Ogorului, care ar urma sa lege la aceste șosele și Piața 100, va intra in procedura de licitație, dupa ce estimarea de cost a fost aprobata de plenul consiliului local. Astfel, lungimea totala a drumului va fi de 860 metri, cu un pasaj subteran…