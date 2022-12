Un lot de grapefruit rosu provenit din Turcia, la care s-au constatat depasiri ale valorilor admise pentru reziduuri de pesticide, a fost retras de la comercializare din mai multe magazine Carrefour si Microfruits. Persoanele care au cumparat fructe din acest lot sunt sfatuite sa nu le consume. Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) […] The post Lot de grapefruit rosu provenit din Turcia, cu depasiri ale valorilor admise la reziduuri de pesticide, retras de la vanzare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…