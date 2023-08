Un anunț de care e bine sa țina seama persoanele care au cumparat, in ultima perioada, carne de pui vine de la oficiali. Detaliile au fost furnizate de ANSVSA. Un lot de sferturi posterioare de pui congelate a fost rechemat de la raft. Motivul il reprezinta contaminarea produsului cu Salmonella Enteritidis, conform detaliilor postate pe […] The post Lot de carne de pui, rechemat in magazine. Care e motivul și ce trebuie sa faca oamenii care au apucat sa cumpere produsul/Detalii de la ANSVSA first appeared on Ziarul National .