Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, avertizeaza, miercuri dimineata, ca unele firme vopsesc carnea de pui, pentru a o face sa para mai buna, uneori procedura realizandu-se in timpul hranirii, astfel incat vopseaua sa nu poata fi spalata. In aceste…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, avertizeaza, miercuri dimineata, ca unele firme vopsesc carnea de pui, pentru a o face sa para mai buna, uneori procedura realizandu-se in timpul hranirii, astfel incat vopseaua sa nu poata fi spalata, scrie News.ro,…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, avertizeaza, miercuri dimineata, ca unele firme vopsesc carnea de pui, pentru a o face sa para mai buna, uneori procedura realizandu-se in timpul hranirii, astfel incat vopseaua sa nu poata fi spalata. ”Exista…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, avertizeaza ca unele firme vopsesc carnea de pui, pentru a o face sa para mai buna, uneori procedura realizandu-se in timpul hranirii, astfel incat vopseaua sa nu poata fi spalata. In aceste conditii, afirma Constantinescu,…

- Mai multe incidente in care au fost implicati copii sau elevi au avut loc in ultima perioada De la cazul unui instructor de inot suspectat ca ar fi violat o fetita de doar 7 ani, la cazul elevului care a reusit sa si bage in spital zeci de elevi dupa ce ar fi puverizat spray iritant in scoala, toate…

- Este deja prea mult! Doi ani de amenzi, de promisiuni, de lipsa de respect fata de dumneavoastra si ANPC, trebuie sa se incheie! Lantul Mega Image este unul al contrastelor! Cu magazine impecabile si cu multe dezastruoase, tot amana aducerea tuturor la nivelul pe care il meritati”, a scris, vineri,…

- Șeful ANPC , Horia Constantinescu, acuza Mega Image de lipsa de respect și amenința ca unor magazine le va „stinge lumina” Directorul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, susține ca lantul Mega Image este unul al contrastelor, avand magazine impecabile,…