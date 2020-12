Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa tricolora s-a impus, sambata seara, la Kolding (Danemarca) in fața Poloniei cu scorul de 28-24, intr-un meci din cadrul grupei D a Campionatului European de handbal feminin. La pauza, Polonia a condus cu 15-11. Cristina Neagu, cu 8 goluri (4 din aruncari de la 7 metri) a fost cea mai…

- Handbal ESEC… Romania a fost invinsa de Germania cu 22-19, in meciul de debut de la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca. Vasluianca Lorena Ostase (pivot, 23 de ani) a jucat trei sferturi din meci, reusind sa inscrie si trei goluri. Fara Pintea, Moise si Dedu, jucatoare lovite de Covid-19,…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, se arata dezamagit de modul in care conduc reprezentanții PNL și USR-PLUS Bucureștiul. In calitatea sa de bucureștean, Ponta spune ca „așa bataie de joc nu am mai vazut”. El denunța atitudinea aleșilor locali de a se lupta mai mult pentru partid, in detrimentul…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a fost invinsa categoric de echipa Poloniei, cu 91-61 (24-7, 21-17, 26-23, 20-14), sambata, in Pabellon Municipal Fuente de San Luis din Valencia, in Grupa A a preliminariilor Campionatului European - FIBA EuroBasket 2022. Tricolorii, care s-au…

- INTEGRALIST… Cu vasluianul Alex Pascanu printre titulari, Romania U21 s-a calificat la Campionatul European de fotbal de anul viitor. In ultimul meci din grupe, „tricolorii” au terminat la egalitate, scor 1-1, cu Danemarca, si s-au calificat pentru a doua oara la rand la EURO. Alex Pascanu, jucatorul…

- Handbal ABSENT… Vasluianul Demis Grigoras a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus si a lipsit de la primele meciuri al Romaniei din preliminariile Campionatului European de handbal din 2022, cu Suedia si Muntenegru. Fara vasluianul Demis Grigoras, depistat pozitiv la testul pentru Covid-19,…

- Liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS), la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a denuntat marti „tentative de a distruge” tara si i-a indemnat pe sustinatorii sai „sa apere bisericile” de manifestantii pro-avort, relateaza AFP.

- PROIECT… Un urias proiect de infrastructura ar putea lua nastere in curand in Romania: o autostrada si o linie de cale ferata care sa lege portul Constanta de portul Gdansk din Polonia. Este un proiect care ar urma sa fie facut cu partea americana, o „investitie uriasa”, dupa cum a declarat, la sfarsitul…