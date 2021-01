Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Guța da startul unui alt scandal de familie. Manelistul marturisește la Antena Stars ca deja a intentat un proces impotriva fostei partenere, cunoscuta Narcisa. In cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, artistul a facut dezvaluiri dureroase despre baiatul pe care il are cu bruneta.

- Rodica Mitran a avut parte de o poveste desprinsa din cele mai triste filme. Artista a ramas fara copil imediat dupa naștere și asta pentru ca iubitul, cu 20 de ani mai mare, l-a dus la orfelinat. Despre asta și multe alte momente cumplite, interpreta de muzica populara a vorbit, in exclusivitate, la…

- Nick Radoi a aruncat bomba in scandalul dintre Ioana și Ilie Nastase! Afaceristul susține ca Ilie Nastase și-a agresat soția din cauza lui! Dezvaluiri incendiare, in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!

- Pentru Anamaria Prodan, data de 7 ianuarie este una a amintirilor de suflet, ziua in care mama ei, regretata solista Ionela Prodan, iși serba ziua numelui, in cadrul unor petreceri cu ștaif: ”Amintirile mele cu mama sunt incredibile. Mama traiește prin mine și prin nepoții ei, pentru totdeauna. Ea facea…

- Laura Micovschi este in culmea fericirii, mai ales acum, in ultimele șase luni, de cand este gravida. Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars a facut marturisiri in lacrimi despre copilul pe care il va aduce pe lume, dar și despre motivele pentru care nu a dorit sa se expuna inca de la incpeutul perioadei…

- Toata lumea il cunoaște pe Zanni, dar puțini sunt cei care știu ce drama ascunde fostul concurent de la Chefi la cuțite! Artistul a crescut fara parinți! Cu ce lipsuri s-a confruntat in perioada copilariei? Dezvaluiri incredibile in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!

- Iubirea plutește-n aer pentru Edward Sanda și Cleopatra Stratan! Invitat in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, artistul a povestit unde iși va petrece sarbatorile de iarna alaturi de fiica lui Pavel Stratan! Edward, indragostit pana peste masura de Cleopatra!

- Gata cu suferința și suspinele! Mihai Onila iubește din nou! Fostul solist al trupei AXXA și Laura, noua sa iubita, pentru prima oara intr-un platou de televiziune! Cum s-au cunoscut ”porumbeii”? Dezvaluiri inedite in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!