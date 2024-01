Stiri pe aceeasi tema

- Nici scenele romantice nu au lipsit din ediția din aceasta seara a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, din data de 29 ianuarie 2024. Madalina și Dan Badea s-au sarutat pasional, fara sa le pese ca sunt filmați.

- Nea Marin, alaturi de vedete, va strabate tara in lung si in lat, nu doar in cautarea celor mai frumoase locuri din Romania, ci si a obiceiurilor si a traditiilor specifice zonei. Timp de multe sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treaba pentru a da o mana de ajutor celor aflați la nevoie.

- Vedetele, profund emoționate la poveștile de viața ale oamenilor din Baltenii de Jos: „Sa n-ai apa potabila de unde sa bei”. Catalin Cazacu, cu ochii in lacrimi cand a stat de vorba cu cea mai batrana femeie din sat: „Nevoile ei țineau de un alt domeniu al vieții”. Ce lecții de viața le-au fost date…

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, Ilona Brezoianu pare ca a ajuns la capatul puterilor. Actrița a izbucnit in plans și a spus ca show-ul la care participa a ajuns sa semene foarte mult cu America Express.

- Vedetele din aceasta saptamana de la Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea au avut parte de o trezire marca Nea Marin, in ediția din 15 ianuarie 2024. Invitații acestei ediții sunt vedete cunoscute din Romania.

- Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seara, ii aduce lui Nea Marin o noua misiune pe taramurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a pastrat in inima cu drag. Peripețiile din Delta Dunarii se țin in lanț pentru coregraf…

- Prima ediție ii aduce in atenția publicului pe Tania Popa, Paula Chirila, Cristi Iacob și Catalin Moroșanu. Cei patru au parte de activitați de casa specifice zonei, insa care sunt intrerupte de peripețiile pe care le provoaca Paula și Tania. Iata ce reacții au avut Catalin și Cristi, dar și nea Marin.

