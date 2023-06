Stiri pe aceeasi tema

- „Incidentele declanșate de AUR in Parlamentul Romaniei arata inca o data caracterul extremist al acestui partid și al liderilor sai”, a transmis deputatul REPER Lorant Sas. „Partidul REPER cere tuturor partidelor democratice sa inceteze orice inițiativa sau colaborare cu AUR ca organizație politica.…

- Deputatul bistrițean Lorant Sas a caștigat alegerile regionale pentru Biroul Național al Partidului REPER. Acesta va coordona activitatea filialelor din șase județe, pentru urmatorii doi ani. Ieri a avut loc prima Adunare Generala a Partidului REPER. In cadrul acesteia, deputatul bistrițean Lorant Sas…

- Un proiect de lege prevede amendarea, cu mii de lei, a operatorilor de call-center. Mai exact, timpul maxim de ”așteptare” va fi limitat la 5 minute. Depașirea acestuia va atrage amenzi . Senatul a adoptat deja un proiect de lege care impune un timp limita de aștepare pentru a lua legatura cu un operator…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au continuat sa creasca semnificativ in semestrul doi din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 23,5 euro/100 kWh la 28,4 euro/100 kWh, iar Romania este statul membru UE cu cel mai semnificativ avans, in moneda nationala,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat proiectele de decizie cu privire la noile tarife la energia electrica. Astfel, consumatorii Premier Energy vor achita 2,99 lei/kwh, cu 43 de bani mai puțin decat in prezent. Totodata, menționam ca in solicitarea depusa de furnizor…

- Consiliul Concurenței a declanșat trei investigații privind posibile ințelegeri de stabilire a prețurilor pe piețele producției de ulei de floarea soarelui, unt și zahar. ”Avem suspiciuni ca unii producatori au profitat de contextul economic actual, respectiv de creșterea inflației, și s-au ințeles…

- Vești bune pentru șoferii romani! Prețurile asigurarilor auto obligatorii RCA vor fi plafonate. Consiliul Concurenței și-a dat avizul pentru proiectul de Hotarare de Guvern ce prevede acest aspect.Consiliul Concurenței a dat aviz pentru soluția gasita de ASF, aceea de a se reveni la prețurile pe care…

- Consiliul Concurenței și-a dat avizul pentru proiectul de Hotarare de Guvern legat de plafonarea prețurilor polițelor RCA. Recomandarea Consiliului este insa sa existe o limitare in ceea ce privește costul reparațiilor. Consiliul Concurenței a dat aviz pentru soluția gasita de ASF, aceea de a se reveni…