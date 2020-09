Stiri pe aceeasi tema

- Șeful serviciilor financiare din UE i-a avertizat pe mai marii din City of London (centrul financiar al Regatului Unit) ca s-ar putea sa aiba mai mult de așteptat dupa sfârșitul anului pâna sa afle daca vor fi obținut dreptul de acces pe piața organizației, lasându-i astfel pe directorii…

- Uniunea Europeana a avertizat, joi, cetatenii britanici sa se pregateasca pentru controale amanuntite la frontierele europene si pentru alte probleme care ar putea aparea în cazul expirarii tranzitiei post-Brexit fara niciun acord, informeaza cotidianul Financial Times. Negociatorul-sef al…

- Merkel susține ca UE trebuie sa se pregateasca pentru o rupere brusca de Londra: "Progresele din negocieri sunt reduse, ca sa ma exprim diplomatic" Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru o rupere brusca a legaturilor cu Marea Britanie, din 2021, a declarat cancelarul Angela Merkel,…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana afiseaza un optimism prudent in contextul in care incep luni cinci saptamani de negocieri intense, care au ca scop obtinerea de progrese in legatura cu relatia post-Brexit si evitarea unui 'no deal' catastrofal la sfarsitul anului, comenteaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Liderii europeni au convenit sa-si accelereze negocierile cu Marea Britanie in vederea incheierii unui acord privind viitoarea relatie dupa Brexit, inainte de data fatidica de 31 decembrie 2020, insa acest acord nu se va incheia cu orice pret, a avertizat vineri Bruxelles-ul, in urma unui summit UE,…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana cauta noi cai de cooperare in viitorea relație post-brexit.”Un nou impuls este necesar” in vederea unui acord pana la sfarsitul lui 2020 cu privire la viitoarea relatie intre Londra si UE, au recunoscut cele douaparti intr-o videoconferinta de o ora, intr-un…