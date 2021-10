Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu a avut parte de un scandal de proporții cu actuala sa soție din acte, Madalina Miu. Bineințeles, subiect de discuție a fost și Alina Marymar, logodnica lui Tzanca Uraganu. Daca pana acum a tacut și nu prea a facut declarații cu privire la aceasta cearta, bruneta a postat un mesaj cu subințeles…

- Tzanca Uraganu a avut o reacție neașteptata la TV. Manelistul, dupa o seara de petrecere, in fața reporterului emisiunii de seara ”Xtra Night Show”, fara nicio reținere, a facut o comparație destul de dura intre Madalina Miu și Alina Marymar. Iata ce a putut spune celebrul manelist despre femeile din…

- Un scandal de proporții se ține lanț in lumea mondena intre Tzanca Uraganu și Madalina Miu, dar și logodnica celebrului manelist. A trecut o saptamana, iar conflictul inca nu s-a incheiat, ci din contra, ies la iveala noi detalii. Astazi, Alina Marymar, nu a mai putut sa pastreze tacerea, astfel a dat…

- Scandal de proporții in showbiz-ul romanesc. Știm cu toții triunghiul amoros in care se afla celebrul artist Tzanca Uraganu, insa nimeni nu se aștepta ca inconvenientele dintre Madalina Miu, actuala soție in acte a manelistului, logodnica Alina Marymar și el sa ajunga tocmai in acest punct. Dupa numeroase…

- E scandal de proporții intre soția din acte a lui Tzanca Uraganu, Madalina Miu și logodnica lui, Alina Marymar. Cele doua și-au declarat razboi pe Internet și au ajuns la cuțite, spre surprinderea internauților, amandoua postand imagini extrem de compromițatoare, una cu cealalta. Bineințeles, Tzanca…

- Un nou scandal de proporții zguduie lumea showbiz-ului romanesc! Logodnica celebrului manelist Tzanca Uraganu, Alina Marymar și soția lui din acte, Madalina Miu, și-au declarat razboi pe rețelele de socializare. Brunetele au facut acuzații dure, una la adresa celeilalte, iar Madalina Miu a promis ca…

- In urma cu scurt timp, soția din acte a lui Tzanca Uraganu, nimeni alta decat Madalina Miu, a marturisit in direct la Antena Stars ca recent celebrul manelist a venit la ea acasa cu cadouri și au vorbit mai bine de șapte ore la telefon, ceea ce pe logodnica cantarețului a enervat-o la culme. Deși nu…

- Este numarul 1 in trending și face furori cu vocea sa, insa pe plan sentimental Tzanca Uraganu se afla intr-un adevarat triunghi amoros. In timp ce celebrul manelist se afișeaza pe la tot felul de evenimente cu logodnica lui, Alina Marymar, inca soția lui, Madalina Miu, da adevarul pe fața și povestește…