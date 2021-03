"Locul femeii e în bucătărie": Postarea Burger King care a declanșat un val de controverse Lanțul de fast food Burger King a provocat un val de reacții critice și ironii în Marea Britanie dupa ce a postat pe Twitter un mesaj de 8 martie în care afirma ca &"Locul femeilor e în bucatarie&".



Anunțul a fost de fapt o modalitate de a atrage atenția publica, compania folosind data de 8 martie pentru a anunța un program de burse pentru femeile care vor sa devina bucatrar.



Women belong in the kitchen. — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

&"Suntem mândri sa lansam un nou program de burse care va ajuta femeile angajate de Burger King… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro — Burger King (@8, 2021&"Suntem mândri sa lansam un nou program de burse care va ajuta femeile angajate de Burger King…

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni intre Guvernul francez si primarul socialist al Parisului Anne Hidalgo, dupa evacuarea cheiurilor Senei in weekendul 6-7 martie, o operatiune pe care primarul o considera nejustificata, relateaza Le Figaro, citat de News.ro.Anne Hidalgo, 61 de ani, edil al Parisului din 2014, acuza Guvernul…

- The French Embassy in Romania is launching a communication campaign on Monday aimed at increasing awareness of gender equality, according to a press release sent to AGERPRES. The campaign, which will start on 8 March and end on 25 November - International Day for the Elimination of Violence…

- Prima luna a primaverii este și una dintre cele mai aglomerate din an din punct de vedere al lansarilor de smartphone-uri. De la dispozitive flagship la midrange-uri, facem o scurta trecere in revista a fiecarui telefon pe care il vom vedea in luna martie. Redmi Note 10 Xiaomi va incepe sezonul lansarilor…

- Experiența Gretei Thunberg a fost distrusa de rivala ei, dupa ce activista a provocat reacții de la platitorii de taxe de licența din Marea Britanie. Totul s-a petrecut cand a aparut informația ca un nou documentar despre lupta impotriva schimbarilor climatice, va fi realizat de BBC anul acesta. Naomi…

- Guvernul britanic a comandat, pentru anul viitor, inca 40 de milioane de doze din vaccinul anti-Covid dezvoltat de Valneva. Anunțul a fost facut luni de producatorul francez de medicamente, potrivit Reuters.Comanda totala a Regatului ajunge astfel la 100 de milioane de doze, menținand, totodata, opțiunea…

- Anunțul a fost facut de Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene.AstraZeneca va distribui in total in Europa 40 de milioane de doze.De asemenea, AstraZeneca va incepe livrarile cu o saptamana mai devreme decat era programat, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.„Compania isi va extinde si capacitatea…

- Mai mulți cetațeni britanici care locuiesc în Spania s-au plâns duminica ca li s-a refuzat îmbarcarea într-un zbor British Airways / Iberia de la Londra la Madrid pe motiv ca certificatul lor de reședința nu era valid dupa Brexit, potrivit AFP.Fotograful Max Duncan, unul…

- CHIȘINAU, 21 dec Sputnik. Londonezii au perceput declarația prim-ministrului Boris Johnson privind lockdown-ul din cauza raspandirii Covid-19, anunțat pentru sarbatorile de Craciun, drept indicație pentru a fugi din Londra catre alte regiuni, ceea ce reprezinta poate opusul ultimului efort de a localiza…