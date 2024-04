Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Chelisa Cardinez (foto) spune ca descoperirea ofera in sfarșit o explicație pentru motivul pentru care pacienții cu psoriazis pot dezvolta artrita psoriazica, lasandu-i cu dureri articulare, rigiditate și umflaturi. Foto: Jamie Kidston/ANU Psoriazisul este o boala inflamatorie sistemica, mediata…

- 18 total views …de o familie. In Romania exista numeroase stațiuni balneoclimaterice, dar una are numele de „Izvoarele de aur”. Apele de aici au fost testate ani la rand și specialiștii au constatat ca sunt superioare unor locuri celebre din Europa, precum Vittel sau Evian. Baile Olanești, caci despre…

- Hellvig atrage atenția asupra unui fenomen deloc incurajator: apariția unor vedete de import, cu sclipici și truse de machiaj, transformate peste noapte in politicieni.In Romania, se intampla ca peste tot in lume, arata Eduard Hellvig, care recunoaște ca, pana la urma, aceste vedete care se lanseaza…

- Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, semnaleaza criza de politicieni autentici in randul partidelor din Romania, chiar in acest an, in care vor avea loc mai multe randuri de alegeri. Apar, insa, tot felul de vedete de import, cu sclipici și truse de machiaj, transformate pur și simplu peste noapte in…

- Dan Negru a fost uimit de prețul urzicilor intr-un hypermarket din București. Prezentatorul de la Kanal D și-a adus aminte de vorbele spuse de Tudor Arghezi, despre faptul ca „Romania nu e o țara, e o afacere”.In timp ce se afla la cumparaturi intr-un hypermarket din București, Dan Negru a fost surprins…

- In timp ce angajații din domeniul sanatații din Romania iși intensifica protestele pentru a solicita noi și noi majorari de salariu, strategia lor este privita cu scepticism de o buna parte din populația activa a Romaniei. Aceasta o considera mai mult o manifestare de zgomot decat un efort constructiv…

- In ultimele zile, mai mulți lupi și-au facut apariția in diverse parți ale județului Covasna. Au ajuns chiar pana in orașul Covasna, fugarind o ciuta, pe care au ucis-o. Aceste probleme li se adauga celor mai vechi legate de urși, conform publicației covasnene, scrie covasna45. Oamenii s-au speriat…

- Dorian Popa și Claudia Iosif, cunoscuta in mediul online drept Babs, s-au desparțit dupa 11 ani de relație, insa au ales sa pastreze o relație civilizata. Artistul a dat detalii despre decizia lor de a nu mai fi impreuna.Dorian Popa a fost invitat la podcastul moderat de Radu Țibulca, unde a vorbit…