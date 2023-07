Locul din Romania unde localnicii platesc cele mai mici facturi la intreținere. Aici, prețurile sunt de zece ori mai reduse in comparație cu alte zone ale țarii. Vorbim de comuna Lovrin din județul Timiș. Locul din Romania unde localnicii platesc cele mai mici facturi la intreținere In aceasta localitate, peste 100 de oameni au apelat la incalzirea caloriferelor cu apa geotermala. Ei au ales aceasta varianta, dupa ce in iarna acestui an au avut facturi mai mari in comparație cu cei care beneficiau deja de apa geotermala pentru incalzire. In acest sens, Primaria va da startul lucrarilor de extindere…