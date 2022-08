Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 44% dintre copiii ai caror parinți lucreaza in strainatate au ramas in țara fara mama alaturi, fie ca aceasta este plecata impreuna cu tatal, fie ca este singurul parinte plecat din familie, arata o ancheta realizata de Salvați Copiii Romania. Un numar de 21.024 au ambii parinti plecati…

- Compania E.ON se dedica aceasta luna susținerii proiectului „#Singur-anti-bullying Camp". Acesta este inițiat de Asociația Zi de Bine, care organizeaza o tabara anti-bullying dedicata copiilor, parinților și profesorilor, in continuarea unui proiect demarat in luna iunie. Desfașurarea proiectului va…

- Piteșteanul risca un dosar penal pentru distrugere, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Decebal” Hunedoara, intr-o postare pe pagina de Facebook. Jandarmii hunedoreni au fost sesizați prin Serviciul de Urgența 112 ca un barbat și-a scris numele pe unul dintre blocurile de piatra aparținand…

- Limba romana calcata in picioare din nou la Targu Mureș, unde primarul Soos Zoltan amplaseaza statui pe banda rulanta, desigur fara a afișa numele in limba romana! Cați vorbitori de limba latina mai avem in Targu Mureș nu știm, dar știm sigur ca de la „Iohannes de Hunyad" la „Janos Hunyadi" mai este…

- Un barbat și-a amenințat cu moartea fosta nevasta și soacra. A fost prins pe A1, intre Ilia și Deva cu un intreg arsenal asupra sa Un barbat care și-a amenințat cu moartea fosta nevasta și soacra, a fost prins de polițiști cu un intreg arsenal asupra sa. Mai exact, barbatul din Hunedoara și-a cumparat…

- In sectorul energetic, carbunele este principalul responsabil de poluarea atmosferica, care include emisiile de gaze cu efect de sera. Carbunele reprezinta o sursa importanta de producere a energiei electrice, acoperand in medie intre 17,35%, in anul 2020 si 19,66%, la nivelul datei de 31 martie 2022,…

Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari nowcasting de vreme rea, care vizeaza judetele Botoșani, Suceava, Hunedoara și Constanța.

- Avertizare meteo: Cod galben și portocaliu in aproape toata Romania. Ploi torențiale, vijelii și descarcari electrice. Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o noua avertizare de vreme severa, printre județele afectate aflandu-se și Caraș-Severin și Hunedoara.