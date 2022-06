Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de pisici din orașul german Walldorf au primit ordin saptamana aceasta sa-și țina animalele de companie in casa pana la sfarșitul lunii august, pentru a proteja o pasare rara, aflata in perioada de reproducere, transmite Euronews. Decretul are ca scop salvarea ciocarlanului care care iși…

- Descoperire sinistra la marginea orașului Magurele in Ilfov. Mai multe ramasite umane au fost gasite sambata in portbagajul unui autoturism incendiat. Oamenii legii au cercetat ramașițele umane care au fost descoperite la marginea Capitalei. Poliția incearca sa adune cat mai multe probe pentru rezolvarea…

- Descoperire macabra de sambata pe un camp din apropierea Capitalei, la Magurele, pun in dificultate anchetatorii. Cercetarile sunt complexe.Autoritațile au o misiune dificila in incercarea stabilirii identitații persoanei ale carui ramașițe carbonizate au fost gasite in portbagajul mașinii incendiate. Au…

- Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Slanic Moldova au intervenit in sprijinul a doua persoane din Brașov. Acestea s-au ratacit cu mașina pe un drum forestier. Luni seara, in jurul orei 21.00, o sesizare din partea unor cunoștințe ale celor doi turiști i-a redirecționat pe jandarmii montani…

- Shanghai, orașul cu 26 de milioane de locuitori, unde pe 28 martie s-a impus o mare carantina impotriva Covid 19, varianta Omicron, se confrunta cu o situație dramatica. Populația, care nu mai are voie sa iasa din case, și-a terminat rezervele de la inceputul carantinei și nu mai are nici hrana, nici…

- Autoritatile italiene au lansat o ancheta in legatura cu acest caz.Pompierii au fost solicitați sa intervina weekend-ul trecut dupa ce 14 turisti italieni au cazut prin stratul subtire de gheata in Lacul Braies (Pragser Wildsee in germana) pe fondul temperaturilor in crestere. O inregistrare video publicata…

- Conform publicației Fanpage.it, acum cateva zile, un vas cu peste o suta de oameni din Libia, la bord, s-ar fi avantat in Marea Mediterana, cel mai probabil, cu scopul de a ajunge in Italia. Din pacate, așa cum s-a mai intamplat, vasul a naufragiat și aproape toți cei aflați la bord au murit. Numai…

- In Rusia se observa o creștere a numarului furtului auto in urma aplicarii sancțiunilor occidentale. Importatorii ruși nu mai au acces la piețele internaționale de piese de schimb, de aceea tot mai multe mașini sunt furate și duse la dezmembrari. Potrivit publicației „ Kommersant ” din Rusia, pot fi…