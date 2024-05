Tânăr de 30 de ani, găsit mort într-o mașină, în Pitești. Bărbatul va fi supus autopsiei Un tanar in varsta de 30 de ani a fost gasit mort intr-o mașina! Totul s-a intamplat pe o strada din Pitești. Oamenii legii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului, insa medicii nu mai putut face nimic pentru a-l salva. Primele informații cu privire la caz arata ca barbatul va fi supus autopsiei pentru a se afla cu exactitate cum și-a gasit sfarșitul, dar și daca exista un vinovat in acest sens. Autoritațile au deschis un dosar penal. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

- Cadavrul unui tanar a fost descoperit in noaptea de miercuri spre joi intr-o mașina din Pitești. Autoturismul se afla in apropierea locului de munca al tanarului. Autoritațile au inceput o ancheta, informeaza Mediafax.

