- Romanița Iovan și Iulian Gogan formeaza un cuplu de 16 ani și reușesc sa se inteleaga la fel de bine, ca la inceputul relatiei. Creatoarea de moda a dezvaluit cum reușesc sa se ințeleaga la fel de bine, dupa o relație de 16 ani.Dragostea dintre Romanita și Iulian este la fel de puternica. „Nu e vorba…

- Primul transfer al iernii la U Cluj! Fundașul central brazilian Thalisson Kelven (25 de ani) este noul jucator al Șepcilor Roșii.Fundașul a jucat toata cariera sa in America de Sud, insa ramane de vazut cum se va adapta la fotbalul din Europa.Produs al celor de la Coritiba, Kelven a evoluat in sezonul…

- Turkish Airlines, singura companie care opereaza nave wide-body pe aeroporturile autohtone, ar putea anunta noi destinatii pe langa cele din Bucuresti, Cluj si Constanta pe care le deserveste in prezent, Romania fiind o parte importanta a business-ului companiei turce, informeaza News.ro.Conform…

- CARAS-SEVERIN – In conditiile in care acoperirea vaccinala este de circa 70% in judet, riscul de contractare a bolii ramane unul destul de ridicat! Ministerul Sanatatii a declarat epidemie de rujeola la nivel national, pentru a face posibila vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 9 si 11 luni,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod portocaliu si cod galben de ploi abundente si intensificari ale vantului in aproape jumatate de tara, valabile pana vineri, 1 decembrie. Codul portocaliu intra in vigoare de joi, 30 noiembrie, ora 20.00 si va fi valabil pana vineri, 1 decembrie, ora…

- COD GALBENInterval de valabilitate: 30 noiembrie, ora 17:00 – 1 decembrie, ora 21:00Fenomene vizate: cantitați moderate de apa, intensificari ale vantuluiIn Crișana, Maramureș și in nordul Transilvaniei va ploua, iar in grupele nordice și centrale ale Carpaților Orientali și in Munții Apuseni, la inceput…

- Peste 20 milioane de cazuri noi de cancer au fost diagnosticate in 2022 in lumea intreaga, potrivit datelor din Globocan. In fiecare an, un om din 6 moare de cancer, atrage atenția Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). „Numarul bolnavilor de cancer este in creștere, nu doar in lume, in Europa, ci…

- MedLife investește aproximativ 2 milioane de euro pentru cea mai noua tehnologie robotica neurochirugicala disponibila la acest moment pe piața medicala internaționala, fiind singurul centru din Romania și unul dintre puținele din Europa dotate cu sistemul Brainlab.Cel mai nou sistem de neuronavigație,…