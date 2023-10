Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis astazi, 1 octombrie 2023, un mesaj cu prilejul Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice, in care a subliniat ca guvernul se va asigura ca interesele acestora vor fi aparate.Premierul Marcel Ciolacu a transmis astazi, 1 octombrie 2023, un mesaj cu prilejul Zilei…

- In aceasta dimineața, cu doar cateva minute in urma, Simona Bucura-Oprescu a transmis un mesaj important pentru pensionari, prin intermediul paginii personale de pe rețelele de socializare. In textul scris cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, marcata astazi, pe 1 octombrie, ministrul…

- „Noua lege a pensiilor vreau sa le rasplateasca anii de munca in condiții grele. Vreau o lege care sa aduca respect și echitate”, susține Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, intr-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, marcata la 1 octombrie, informeaza Mediafax.„E…

- A avut loc, la sediul Instituției Prefectului, ședința festiva a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice. Cu aceasta ocazie, Prefectul Claudia Gilia a subliniat importanța parteneriatului incheiat intre instituție și pensionari, exprimandu-și aprecierea fața de…

- Prefectul județului Dambovița s-a intalnit astazi, 27 septembrie, cu reprentanții seniorilor dambovițeni in cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice. Cu aceasta ocazie, Claudia Gilia a subliniat importanța parteneriatului incheiat intre instituție și pensionari,…

- Sub genericul „Timpuri și Anotimpuri”, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște va invita duminica, 1 octombrie 2023, ora 10:30, la un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice și Zilei Mondiale a Educației, ce va avea loc la Casa…

- DE EXCEPȚIE… Seniorii din municipiul Barlad vor avea parte in acest an, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, de o surpriza cu totul speciala, care cu siguranța ii va impresiona! Conducerea CARP Barlad l-a invitat in „orașul rulmenților” pe insuși Dumitru Prunariu, primul și singurul…