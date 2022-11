Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din orasul Belgorod, din Rusia (situat la granita cu Ucraina, n.r.) ar putea fi mutati temporar in regiunea Moscova, din cauza amenințarilor la adresa vieții lor, scrie Rosbalt, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ucrainenii din orașul Melitopol ocupat de ruși in sudul țarii se tem ca vor fi fi luați in armata de Rusia dupa referendumul care are loc in aceste zile, in care unii cetațeni au votat sub amenințarea armei, afirma primarul aflat in exil al orașului.

- Urnele de vot s-au deschis dimineata la prima ora in regiunile separatiste din Ucraina. Autoritațile pro-ruse din autoproclamatele Republici Luhansk și Donețk, teritorii ucrainene ocupate de rusi, organizeaza referendumul pentru unificarea cu Rusia. Pana

- Petro Andryushchenko, consilier al primarului din Mariupol, a publicat imaginile disperarii ucrainenilor pe Telegram. „Mariupol. Astazi. Sapte dimineata. Locuitorii din Mariupol se aliniaza la o coada nebuna pentru a obține un permis pentru a parasi orașul. O demonstrație vizuala a realitaților daca…

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, duminica, mesaj Ro-Alert prin care avertizeaza persoanele aflate in zona orasului Slanic ca un urs a fost vazut in curtea unui localnic. Orasul Slanic, amplasat in zona central-nordica a judetului Prahova, este situat la 450 de metri altitudine, conform news.ro.…

- Autoritatile ucrainene au spus ca in prezent sunt transportate mai multe cereale pe Dunare decat in orice alt moment de la inceputul razboiului in urma cu sase luni, potrivit DPA. Numai sambata, 11 nave au ajuns in porturile Ismail, Reni si Ust-Dunaisk de la Dunare si au incarcat o cantitate totala…

- Autoritatile ucrainene au spus ca in prezent sunt transportate mai multe cereale pe Dunare decat in orice alt moment de la inceputul razboiului in urma cu sase luni, relateaza Agerpres conform DPA. Numai sambata, 11 nave au ajuns in porturile Ismail, Reni si Ust-Dunaisk de la Dunare. Acestea au incarcat…

- Dupa cinci luni de ocupatie locuitorii din orasul Herson nu stiu la ce sa se astepte in perioada urmatoare: la o contraofensiva ucraineana fulgeratoare, la o batalie prelungita care prefaca orasul in ruine sau ducerea la bun sfarsit a pseudo-referendumului anuntat de rusi si anexarea acestui teritoriu…