- Comitetul local pentru situatii de urgenta din Campina a anunțat mai multe masuri dupa ce societatea Hidro Prahova a stabilit ca apa din localitate nu este potabila. Analizele efectuate de DSP Prahova au evidențiat ca apa este infestata cu bacteria Clostridium, punand in pericol populația.

- „Problema care a aparut in aceasta seara in municipiul Campina este fara precedent. Dupa anuntul societatii Hidro Prahova legat de faptul ca apa din localitate nu este potabila, am convocat Comitetul local pentru situatii de urgenta, astfel incat sa luam deciziile care se impun intr-o situatie pe care…

- Cetațenii din Campina, județul Prahova, au primit vineri seara avertizare Ro-Alert pentru apa nepotabila, valabil pana pe 17 august. Societatea Hidro Prahova SA arata ca apa nu poate fi utilizata pentru baut sau gatit, pentru prepararea formulelor de lapte reconstituit sau pentru ceaiuri. „Apa poate…

- Primarul municipiului Campina, Alin Moldoveanu, a informat, vineri, ca apa furnizata populatiei nu intruneste conditiile de potabilitate si trebuie folosita doar pentru uz menajer. "Hidro Prahova a anuntat administratia locala de faptul ca, in urma analizelor DSP, apa din municipiul Campina…

- Locuitorii comunei gorjene Albeni au ramas fara apa potabila și menajera. Apa a fost sistata inca de marți seara. In acest sens ar fi existat o solicitare din partea primarului, pentru ca aleșii locali nu vor sa se prezinte la o ședința, sa voteze organizarea zilelor comunei cu 60.000 de lei. Cetațenii…

- • Cel mai mic procent de imunizare a populatiei se inregistreaza la Sangeru • De astazi pana duminica, echipele mobile de vaccinare merg in 15 sate N. Dumitrescu RoVaccinare – Platforma naționala de informare cu privire la vaccinarea impotriva Covid-19 – a dat publicitații noi date ce vizeaza situația…

- Locuitorii orasului Intorsura Buzaului au fost avertizati luni, printr-un mesaj Ro-Alert transmis in jurul amiezii de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, cu privire la prezenta unei ursoaice cu pui in zona. In mesaj se mentioneaza ca animalele sunt periculoase, iar cetatenilor li…

- V. S. Prima zi din luna iunie a gasit județul Prahova cu o rata de infectare cu SARS Cov-2 in scadere, ieri situandu-se la doar 0,39 la mia de locuitori. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Prahova, nicio localitate prahoveana nu avea rata mai mare de trei cazuri la mie și doar…