Locomotivele defecte de la CFR Călători se repară cu sârmă. Soluția găsită de un “Dorel”, pe ruta Brașov-București Sute de calatori au ramas blocați in trenul care circula pe ruta Brașov-București, așteptand doua ore sosirea echipelor de intervenție. Doar ca, fara ca oamenii sa primeasca nicio explicație, problema a fost rezolvata rapid și ”romanește”. O locomotiva CFR Calatori a fost reparata cu o sarma Concret, potrivit Observatonrews.ro, un ”Dorel” a reparat locomotiva cu o sarma, dupa cum se poate vedea și in imaginile surprinse de unii calatori. Dupa doua ore de pauza, trenul și-a reluat drumul pe ruta obișnuita, insa oamenilor nu le-a venit sa creada cum se rezolva lucrurile in Romania anului 2023. Cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

