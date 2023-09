Un localnic din Nufaru a fost martor la explozia unei posibile drone azi dimineața. Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca au fost gasite elemente ale unei posibile drone, identificate in zona Nufaru și Victoria. Conform instituției, echipajul unui elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Romane, din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, a identificat miercuri, 13 septembrie, in jurul orei 11.30, in zona localitaților Nufaru și Victoria, din județul Tulcea, fragmente care ar fi putut proveni de la o drona, dispersate pe o suprafața de cateva zeci de metri. Conform procedurilor, un alt elicopter…