Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend. Livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare Mallnow au scazut la zero.

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg. Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare…

- Cel mai recent calcul privind livrarile de autovehicule facute in 2021 de gigantul Volkswagen anunța doar o aliniere cu cele din 2020. Prognoza anterioara se refera la creșteri.Cauza ar fi conditiile dificile de pe piata, deficitul global de semiconductori afectand rezultatele trimestriale…

- Rusia poate incepe livrarile de gaze prin conducta Nord Stream 2 imediat ce va primi aprobarea Germaniei, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, atribuind criza gazelor si preturile record politicii energetice a Uniunii Europene, transmite Reuters. Conducta, finantata de gigantul…

- Rusia poate începe livrarile de gaze prin conducta Nord Stream 2 imediat ce va primi aprobarea Germaniei, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, atribuind criza gazelor si preturile record politicii energetice a Uniunii Europene, transmite Reuters, potrivit News.ro.Conducta, finantata…

- Livrarile de gaze ale Gazprom catre tarile din afara CIS (Comunitatea Statelor Independente) au crescut, in perioada 1 ianuarie - 15 octombrie 2021, cu 13,1%, la 152,2 miliarde metri cubi (bcm), transmit Reuters si Bloomberg.

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat vineri la un nou maxim istoric, in conditiile in care Rusia a redus livrarile, ceea ce inseamna noi presiuni asupra preturilor pe masura ce consumatorii europeni se indreapta spre sezonul de iarna, transmite Reuters. Potrivit operatorului…