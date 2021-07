Stiri pe aceeasi tema

- Multe lucruri s-au schimbat in viața Doiniței Oancea! Vedeta a decis sa se destainuie cu privire la planurile de viitor, proiectele sale, dar a facut și cateva dezvaluiri despre fotografia in care apare un barbat misterios alaturi de ea. Doinița Oancea, primele dezvaluiri despre barbatul misterios din…

- Ion Dichiseanu s-a stins din viața in urma cu 40 de zile, iar de atunci, fiica lui Ioana nu a putut face nicio declarație legata de dispariția marelui actor. Acum, aceasta a acordat un interviu, in care a facut publice detalii despre legatura dintre ea și tatal sau. Ioana Dichiseanu susține ca nu va…

- Nicole Cherry, care e insarcinata cu primul copil, a facut primele declarații despre nunta cu Florin Popa. Ea și iubitul ei nu se grabesc sa iși oficializeze relația, chiar daca vor deveni in curand parinți.Cantareața a anunțat ca, cel mai probabil, evenimentul va avea loc la anul.„Nu ne-am casatorit.…

- La doar cateva luni de la divorțul de Raluca Pastrama, Pepe a fost surprins in compania frumoasei Yasmine, alaturi de care a participat la un eveniment și pe care a sarutat-o fara rețineri in fața tuturor.Artistul nu vrea sa dea prea multe detalii despre viața lui personala, insa, acesta a confirmat…

- Anca Turcasiu a facut cateva dezvaluiri in premiera despre viata personala in emisiunea moderata de poetul Mircea Dinescu. Artista a povestit cum a trecut prin divortul de medicul Cristian Georgescu, dar si cum a devenit vegetariana. „Nu am trait drame la viata mea, ci anumite etape pe care le-am considerat...…

- Bianca Dragușanu a oferit primele declarații la Xtra Night Show, dupa marea impacare cu Gabi Badalau, de ieri seara, la o zi de la anunțul desparțirii. Vedeta il numește deja viitorul soț și se pare ca lucrurile continua sa evolueze intre ei.

- Razvan Simion, prietenul de-o viața a lui Dani Oțil, nu a putut lipsi, evident, de la marele eveniment din viața colegului sau, și anume, nunta cu aleasa inimii lui, Gabriela Prisacariu. Ce nu a facut Razvan Simion la nunta lui Dani Oțil Razvan Simion a marturisit ca a dansat mult, incat incalțamintea…