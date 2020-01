Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri, Liviu Rogojinaru, care a detinut si functia de secretarul general al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), a fost numit printr-o decizie a premierului publicata în Monitorul Oficial, în funcția de Secretar de…

- Ziarul Unirea Liberalul cugirean, Cristian Simu numit secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri La mai puțin de doua saptamani de la instalarea infuncția de director general la Societatea Uzina Mecanica Cugir, liberalul Cristian Iulian Simu (51 ani) a fost ridicat de…

- Guvernul ar trebui sa grabeasca numirile de secretari de stat, in conditiile in care Ministerul Economiei e format din patru foste ministere, iar ministrul de resort are in subordine doar doi secretari de stat, sustine presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Niculae Havrilet a renuntat, marti, la functia de membru al Consiliului de Administratie al companiei Electrica, pe care o detinea din februarie 2019, ca urmare a desemnarii sale in postul de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, potrivit Agerpres.Conform…

- Memorandumul pentru sprijinirea Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producator de energie electrica pe baza de carbune, va fi adoptat in ședința de Guvern de saptamana viitoare, au precizat surse guvernamentale, scrie Mediafax.Actul a fost trimis de Ministerul Economiei, Energiei…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Ordonantei 114 in urmatoarele 2 - 3 saptamani, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, a declarat miercuri seara ministrul Economiei, Virgil Popescu.…

- 'As incepe interventia mea prin a preciza faptul ca in opinia mea aceasta ordonanta de urgenta (privind introducerea obligativitatii antreprenorilor de a participa la sistemul de compensare a creantelor - n.r.) ar trebui numita OUG Busteni. Aceasta ordonanta Busteni este inutila, ilegala, birocratica,…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…