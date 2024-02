Fără discriminare! S-a lansat Patronatul European al Femeilor de Afaceri Romania face pași importanți pentru a se asigura ca femeile au șanse egale cu barbații in privința oportunitaților profesionale. Acest lucru inseamna dezvoltare economica și sociala pentru țara noastra. Pentru a fi inlaturate prejudecațile și pentru a fi depașite barierele a fost lansat Patronatul European al Femeilor de Afaceri. “Inființarea Patronatului European al Femeilor de Afaceri PEFA este o manifestare puternica a determinarii noastre de a depași barierele și de a crea un mediu de afaceri care sa promoveze egalitatea de gen. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar un efort colectiv,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

