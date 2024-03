Guvernul bate în cuie prețul ridicat al energiei Romania va cheltui 3 miliarde de euro pentru sectorul eolian și fotovoltaic, ca sa bata in cuie unul dintre cele mai mari prețuri ale energiei din UE. Este vorba despre un preț de referința de circa 450 lei/MWh cu care sectorul regenerabilelor iși va vinde energia produsa pe o perioada de 15 ani. Prețul stabilit […] The post Guvernul bate in cuie prețul ridicat al energiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

