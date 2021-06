Stiri pe aceeasi tema

- CCR a decis ca e neconstituționala numirea directorului interimar al SRR Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala României a decis ca sunt neconstituționale hotarârile Parlamentului privind numirea directorilor generali interimari ai Radioului și Televiziunii Publice. Judecatorii…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis joi ca numirea directorilor generali interimari ai TVR si Radio Romania de catre Parlament s-a facut cu incalcarea legii fundamentale a țarii. Pe 11 mai, Camera Deputatilor si Senatul au votat, in plenul reunit, numirea Ramonei Saseanu in functia de director…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarile PSD in legatura cu numirea conducerilor interimare ale SRTv si SRR de catre Parlament. Pe ordinea de zi a sedintei Curtii Constitutionale sunt trecute sesizarea referitoare la Hotararea Parlamentului nr.32/2021 privind numirea directorului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 16 iunie sesizarea Partidului Social Democrat in legatura cu Hotararile Parlamentului privind numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. PSD sustine in sesizarile depuse la…

- PSD a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu Hotararile Parlamentului privind numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR, relateaza Agerpres. Judecatorii Curții Constituționale vor lua in dezbatere cele doua contestații pe data de 16 iunie. In sesizarile depuse,…

- PSD a sesizat, marți, Curtea Constitutionala cu privire la numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR de catre Parlament. Parlamentul a votat pe 11 mai, numirea Ramonei Saseanu în functia de director general interimar al Societatii Române de Televiziune, pentru o perioada de…

- Plenul celor doua camere ale Parlamentului Romaniei, reunit in data de 11 mai 2021, l-a numit pe Liviu Popescu in funcția de director general interimar al Radioului Public. El a primit 237 de voturi pentru și 134 de voturi impotriva. Ramona Saseanu, numita la conducerea TVR, a primit 240 de voturi pentru…

