- Tribunalul Bucuresti a decis sambata seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a Sorinei Pintea in dosarul in care este acuzata de luare de mita. Sambata dimineata, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie…

- Senatorul Liviu Marian Pop sustine ca nu a avut si nu are nicio legatura in cazul Sorinei Pintea. Asta dupa ce fiul fostului ministru al Sanatatii, Ionut Pintea, a pomenit numele lui Liviu Pop in cazul flagrantului. “NU am avut si NU am nici o legatura cu situatia nefericita in care se afla colega mea,…

- "In viața mea nu am avut vreo discuție despre bani cu Sorina Pintea. Nu am vorbit cu nimeni subiectul acesta", a spus Liviu Pop, la Antena 3. Cu toate acestea, fostul ministru recunoaște ca l-a sunat pe fiul Sorinei Pintea, insa doar pentru a-l intreba ce se intampla cu mama lui. "Am vorbit…

- Dupa ce fiul Sorinei Pintea a declarat ca Liviu Marian Pop l-a sunat pentru a-i spune sa se intalneasca chiar cu denunțatorul mamei sale și ca patru tranșe de bani au ajuns la Pop, politicianul a recunoscut, intr-o declarație acordata Libertatea, ca l-a sunat pe Ionuț Pintea, ca il cunoaște pe denunțator,…

- Liviu Pop, fostul ministru al Educației (foto: PressOne) Ionuț Pintea, fiul fostului ministru al Sanatații, susține ca a avut o intalnire cu denunțatorul mamei lui care i-ar fi spus ca unele tranșe de bani au ajuns la Liviu Pop, senator PSD și fost ministru al Educației. Declarația a fost facuta de…

- ”Este dimineața zilei sambata, 29 februarie. Am fost sunat de catre senatorul Liviu Pop sa ma intalnesc cu cineva. Drept dovada este apelul de pe Whats App. Indiferent ce este, exista dovada ca m-am intalnit cu el. Am dovada pe filmare, ora, data. Daca e ceva, nu știu nimic. Atat, m-a sunat", a spus…

- In marturisirea lui, Ionut Pintea a declarat ca s-a intalnit cu denuntatorul, cel care a mers la DNA si a denutat-o pe Sorina Pintea pentru luare de mita. In urma intalnirii, acesta a aflat ca o parte din bani a ajuns a senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei. Se pare ca Liviu…

- Senatorul PSD Liviu Pop a declarat ca motiunea de cenzura va "trece greu, dar trece". Totodata, el considera valabila varianta unui guvern de uniune nationala si spune ca si in Cabinetul Orban sunt ministri care isi fac treaba. "In trei luni de guvernare, au aratat cat de incompetenti sunt si cat de…