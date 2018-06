Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost insotit in vizita oficiala in Elvetia de iubita sa, Irina Tanase, care a postat fotografii pe Instagram de la fabrica de ceasuri Ulysee Nardin.

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, urmeaza sa efectueze, in perioada 29 31 mai, impreuna cu o delegatie parlamentara, o vizita oficiala la Berna, in Elvetia, potrivit Agerpres.Conform unui memorandum aprobat in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, actiunea are loc la invitatia presedintelui…

- Dragnea nu va primi la sediul PSD miile de romani care au anunțat ca vor veni: ”De unde sa am eu, domnișoara, atația mici?” a spus liderul PSD, joi, la Parlament. El a precizat ca va invita și presa sa manance un mic și sa bea o bere și a promis ca va aduce micii de la Teleorman. In plus, liderul PSD…

- Liviu Dragnea și-a adus iubita la Congresul PSD. Liderul PSD a pus-o pe Irina Tanase in primul rand, langa premierul Romaniei și primarul Capitalei, doua persoane extrem de importante in PSD. Așadar, Irina a intors toate privirile, cei mai mulți intrebandu-se cand va face șeful PSD marele anunț. Ramane…