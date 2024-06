„Puterea noastra sta in unitate și incredere reciproca. Movila Banului este o comunitate diversa, plina de potențial și energie, iar acum, mai mult ca niciodata, avem oportunitatea de a construi un viitor mai bun pentru toți. Voi ramane in continuare un primar dedicat, deschis dialogului, dispus sa ascult vocea fiecarui cetațean și voi continua proiectele … Articolul Moise Dorin Romica, primar Movila Banului: „Comuna noastra poate redeveni un reper la nivel de judet!” apare prima data in Opinia Buzau .