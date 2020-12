Liviu Dragnea s-a infectat cu noul coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, el fiind transferat la Spitalul Penitenciar Jilava pentru a primi tratament. Avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a confirmat, pentru AGERPRES, ca fostul lider al PSD a fost confirmat ca fiind infectat…

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, care ispașește pedeapsa cu inchisoarea la Penitenciarul Rahova, se poate intoarce la munca in inchisoare, dupa ce acest drept ii fusese interzis. Curtea de Apel București a admis cererea lui Liviu Dragnea de a se intoarce la munca, dupa ce fusese sancționat pentru interviul…

- Dosarul fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar, acuzat de o mita de 1,2 milioane de euro, se intoarce la Directia Nationala Anticoruptie, dupa decizia Curtii de Apel Bucuresti, informeaza G4media.Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, si sotia sa au fost trimisi in judecata pentru luare de mita in august 2019,…

- Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a fost confirmat cu COVID-19. In comuna din Alba s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, patru cazuri noi de infectare cu coronavirus. La Ciugud, incidența COVID-19 este de 5,5 cazuri la mia de locuitori, localitatea fiind de peste o saptamana in scenariul…