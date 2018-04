Stiri pe aceeasi tema

- “Este o minciuna. Imi pare rau. Nu mai pot, nici nu mai vreau sa folosesc cuvinte mestesugite, este a nu stiu cata oara cand spune lucrul asta. Este o minciuna. Nu exista salariu, un venit mai mic decat in decembrie 2016. Si in zilele urmatoare au inceput ministrii in mod serios sa prezinte realitatea”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intrebat despre intentia de nationalizare a Pilonului II de pensii, ca PSD “a facut un hobby din a schimba totul in Romania”, spunand ca “se poate guverna si asa, insa nu cu rezultate bune”, transmite News.ro . “PSD a facut un hobby din a schimba totul…

- Nerespectarea graficului de crestere a contributiilor la pensiile administrate privat a dus la o acumulare mai mica cu 12,9% in conturile romanilor in ultimii zece ani, impactul la nivelul Pilonulului II fiind de 1,1 miliarde de euro. Datele au fost prezentate, marti, de Asociatia pentru Pensiile Administrate…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…