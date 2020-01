Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea va fi adus marti dimineata de la Penitenciarul Rahova la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde se va judeca o cale extraordinara de atac introdusa de fostul lider al PSD, prin care acesta incearca sa obtina rejudecarea dosarului in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a fost adus, marti dimineata, de la Penitenciarul Rahova la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde s-a discutat o cerere pe care a depus-o de anulare a condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, marti, cererea depusa de fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea de anulare a condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Tot marti, judecatorii au respins si contestatiile in…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a fost adus, marti dimineata, de la Penitenciarul Rahova la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde se discuta o cerere pe care a depus-o de anulare a condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.…

- Unul dintre magistratii completului de cinci judecatori care va lua in discutie, marti, contestatia in anulare facuta de Liviu Dragnea si alte persoane condamnate definitiv in dosarul angajarailor fictive, a facut o cerere de abtinere iar un alt complet al instantei a admis-o."Admite declaratia…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o contestatie in anulare impotriva deciziei prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Potrivit site-ului Instantei supreme, contestatia…

- Fostul presedinte PSD Liviu Dragnea a formulat, vineri, o contestatie in anulare, o cale de extraordinara de atac, la decizia definitiva de condamnare la 3 ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) Teleorman.…

- Liviu Dragnea a formulat o contestatie in anulare prin care vrea sa scape de condamnarea la 3 ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, scrie Digi24.ro. Conform legii, daca cererea se admite s-ar dispune eliberarea lui Liviu Dragnea din penitenciar si rejudecarea…