- Liviu Dragnea a facut, joi, primele declarații din poarta penitenciarului Rahova, de unde a fost eliberat dupa decizia Tribunalului Giurgiu. Fostul președinte al PSD a spus ca se considera „un deținut politic” și ca se gandește daca va reveni in politica. „Voi reintra in politica daca am cu cine și…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, a declarat joi, la Digi24, dupa anunțul eliberarii din inchisoare a lui Liviu Dragnea, ca in acest moment nu se pune problema ca fostul lider PSD sa revina in partid, pentru ca nu și-a exprimat aceasta dorința. „Ma bucur pentru Liviu Dragnea și…

- Fostul lider al PSD ramane dupa gratii cel puțin pana la sfarșitul lunii august. Tribunalul București a respins cererea de eliberare condiționata a lui Dragnea Urmatoarea cerere de eliberare condiționata pe care Liviu Dragnea o va putea face este abia la finalul lunii august, pana atunci va ramane in…

- Tribunalul Bucuresti dezbate miercuri cererea depusa de Liviu Dragnea, in care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. …

- Procesul privind cererea de stramutare se judeca maine la Curtea de Apel Bucuresti la ora 16:00. „Se asigura prezenta prin videoconferinta a petentului. Se incunostinteaza aparatorul ales”, se arata pe portalul CAB.Fostul lider PSD, condamnat in mai 2017 la trei ani și jumatate in dosarul angajarilor…

- Liviu Dragnea va afla pe 19 mai daca va fi eliberat condiționat. Tribunaluil București este cel care va lua o decizie in acest sens, dupa ce Judecatoria Sectorului 5 a respins, la finalul lunii aprilie, cererea de liberare conditionata ca fiind neintemeiata. Decizia instanței va fi definitiva.Liviu…

- Judecatoria Sectorului 5 a admis, vineri, o contestatie depusa de Liviu Dragnea si a obligat Penitenciarul Rahova sa-i recunoasca fostului lider PSD si zilele de munca care ar fi putut fi prestate in inchisoare, daca conducerea inchisorii nu i-ar fi incalcat acest drept. Liviu Dragnea a dat in judecata…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a solicitat Judecatoriei Sectorului 5 sa fie eliberat conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, informeaza AGERPRES . Potrivit portalului instantelor, Dragnea a depus cererea de eliberare…