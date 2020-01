Liviu Alexa se visează preşedintele PSD: „Îmi anunţ candidatura!” &"Pe mine ma îngrijoreaza putoarea dictaturii ce se insinueaza tot mai discret în PSD. Așa ca am decis azi (n.red. duminica) sa deschid eu primul geamul în partid, ca sa intre racoarea energica a democrației în PSD: îmi anunț candidatura pentru președinția PSD la nivel național la Congresul din 1 martie&", se arata în mesajul fostului lider interimar PSD Cluj, postat pe Facebook sub denumirea &"Manifestul de la Cluj&". &"Clujul a fost mereu un punct de reper al României, mai ales în politica. Considerat în… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

