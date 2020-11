Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna face apel la senatori sa vina in plenul reunit de miercuri pentru a vota initiativa „Fara penali in functii publice”. „Este o zi istorica astazi pentru Romania. Dupa eforturi de doi ani de zile, dupa ce 1 milion de cetațeni au cerut Fara Penali in funcții publice, inițiativa e…

- Senatul are inscrisa pe ordinea de zi a plenului de miercuri, care va incepe la ora 14.00, initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice”, sub rezerva primirii raportului pe acest proiect, conform site-ului institutiei. Anterior, la ora 9.00 este programata o sedinta a Comiterului liderilor…

- Pietele se pot redeschide! Parlamentul a aprobat amendamentul PSD, dar trebuie promulgat de președinte. Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta prin care Guvernul a dispus, intre altele, inchiderea pietelor, ca masura anti-COVID. Liderul PSD Marcel…

- "Am verificat cvorumul prin semnatura. Din pacate, dintr-o prezenta necesara de 68 de senatori, pana in acest moment sunt inregistrate 62 de prezente. In aceste conditii, nu-mi ramane decat sa constat ca nu avem cvorum si ca aceasta sedinta nu poate fi legal constituita. Multumesc foarte mult pentru…

- Plenul Senatului se va reuni marti, de la ora 14,00, pentru a schimba doi secretari din partea PSD in Biroul permanent, a decis, luni, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare. Ultimele sedinte ale Biroul permanent al Senatului nu s-au putut tine din lipsa de cvorum. Pavel Marian a fost ales presedinte…

- Sedinta Biroului permanent al Senatului condusa de președintele interimar Robert Cazanciuc a fost amanata, ieri, de doua ori din lipsa de cvorum. Pe ordinea de zi a Biroului permanent al Senatului ar fi trebuit sa figureze cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis a legii care stabileste…

- Intrebat cati parlamentari PSD vor fi in plen la votul pe motiune, Grindeanu a raspuns: "Toti. Cine nu se prezinta maine sau voteaza invers, daca nu exista o cauza obiectiva, inseamna ca nu mai face parte din echipa PSD. Vreau sa fiu cat se poate de clar din acest punct de vedere". El a precizat…