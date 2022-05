Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel la Rusia "sa isi asume responsabilitatile in calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate" si sa incheie razboiul din Ucraina, relateaza BBC, citand un comunicat publicat marti de Palatul Elysee. De asemenea, Macron i-a transmis omologului…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, considera ca este risc mare ca discutiile de pace cu Rusia sa se incheie, din cauza atrocitatilor comise de soldatii rusi, transmite Interfax, potrivit Reuters. Zelenski a precizat, insa, ca este in continuare dispus sa se intalneasca cu Vladimir Putin.

- Forțele navale ruse nu au reușit sa progreseze semnificativ, anunța serviciile de informații din Marea Britanie. Fortele navale ruse nu au realizat progrese majore in ultimele 24 de ore in pofida intensificarii activitatii, in conditiile in care contraatacurile ucrainene continua sa le obstructioneze…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 48. Se dau batalii grele, in Mariupol. Autoritatile au reclamat, seara trecuta, un atac cu arme chimice din partea trupelor rusesti. Inclusiv presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski spune ca se asteapta la folosirea armelor interzise. Pentagonul nu a confirmat inca folosirea…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov pare sa excluda o intalnire directa intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, spunand ca aceasta ar fi contraproductiva, relateaza The Guardian . O intalnire intre cei doi lideri ar trebui sa aiba loc numai atunci cand…

- O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui sa aiba loc de indata ce pozitiile celor doua parti asupra unor chestiuni esentiale se apropie, a sustinut luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de Reuters.Vorbind pentru media sarbe,…

- Pentru a respinge un asteptat atac rusesc de amploare asupra capitalei ucrainene Kiev, autoritatile spun ca au distribuit numeroase arme locuitorilor, informeaza DPA. In total, au fost distribuite 25.000 de arme automate si 10 milioane de cartuse, a declarat ministrul de interne Denis Monastirski intr-o…

- Uniunea Europeana a decis vineri blocarea tuturor activelor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, si ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat agentiei Reuters un oficial european. Sub rezerva anonimatului, sursa respectiva a dezvaluit ca ambasadorii statelor membre ale UE au decis…