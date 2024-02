Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de vineri spre sambata, locuitorii din Tulcea au primit trei mesaje RO-Alert cu privire la faptul ca la granița cu Romania au avut loc trei valuri de atacuri Shaled. Președintele Forțelor de Aparare de Sud confirma 5 persoane ranite. Oficialii ucraineni au transmis ca Sistemul de Aparare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut vineri companiilor din industria franceza de aparare sa grabeasca trecerea la „modul de economie de razboi”, pentru a raspunde mai repede nevoilor Ucrainei in razboiul cu Rusia, transmite France Presse. „Vom continua sa-i ajutam pe ucraineni”, pentru ca…

- Dronele au fost utilizate pe scara larga de Moscova si Kiev de la invazia Rusiei din februarie 2022 in Ucraina si ambele parti cresc semnificativ productia militara pe masura ce razboiul se prelungeste. ”Volumul anual de productie de vehicule aeriene fara pilot (UAV) – cu exceptia UAV-urilor educationale…

- Secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, va convoca o reuniune a Consiliului NATO - Ucraina la nivel de ambasadori pentru miercuri, 10 ianuarie, la cererea Kievului, in urma recentelor atacuri rusești cu rachete și drone, a anunțat joi purtatorul de cuvant al NATO, Dylan White, intr-o postare pe…

- Razboiul provocat de liderul de la Kremlin in Ucraina acum peste 22 de luni nu da semne ca s-ar termina prea curand, dar conflictul trece intr-o noua faza. Vladimir Putin este gata sa-și piarda o baza militara strategica importanta de la Sevastopol din Crimeea ocupata, dupa 240 de ani. Aici, Rusia a…

- Armata rusa a lansat o „campanie mai concertata” de lovituri aeriene menite sa distruga infrastructura energetica a Ucrainei, scrie Ministerul Apararii din Regatul Unit, in ultimul sau raport, citat de Meduza.Dupa cum se amintește in postarea informațiilor militare britanice, in noaptea de 7 decembrie,…

- Capitala ucraineana a fost vizata sambata dimineata de un atac masiv al Rusiei cu drone explozive, care a facut cel putin doi raniti, au anuntat autoritatile ucrainene, indicand ca atacul a inceput in zori si este inca in curs de desfasurare.09:3725-11-2023Kievul, vizat de un atac masiv cu droneCapitala…

- In confruntarea cu un inamic care deține superioritatea in materie de trupe și blindate, ucrainenii au apelat la dronele de toate felurile, inclusiv cele comerciale, care valoreaza cateva sute de dolari, pentru a distruge armele mult mai scumpe al inamicului. Rusia a invațat in scurt timp lecția ucraineana,…