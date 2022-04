Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce la Moscova generalul Mihail Mizințev, „Macelarul de la Mariupol”, anunța un armistițiu convenit cu trupele ucrainene din Batalionul Azov care apara uzina Azovstal, Eduard Basurin, reprezentantul miliției din autoproclamata Republica Populara Donețk spunea ca a inceput atacul final asupra…

- Kievul, cu sprijinul țarilor occidentale, planuiește o provocare prin bombardarea bisericilor ortodoxe și a bisericilor din mai multe regiuni ale Ucrainei, in noaptea de Paște, din dube și „ obuze de mortiere ratacite”. Acest lucru a fost declarat luni de șeful Centrului de control al apararii naționale…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca comandanții militari lucreaza la planuri pentru o prezența permanenta a trupelor la granița de est a Alianței, ca raspuns la invadarea Ucrainei de catre Rusia. Potrivit lui Stoltenberg, decizia va reflecta „consecințele pe termen lung” ale…

- Solicitarea României, alaturi de a altor 38 de state, ca Rusia sa fie investigata pentru comiterea de crime de razboi în Ucraina a scurtat timpul anchetei de la Curtea Penala Internationala (CPI), a declarat joi seara ministrul român de externe, Bogdan Aurescu. „Sunt indicii…

- ''Ucraina a depus o plangere impotriva Rusiei la CIJ. Rusia trebuie sa raspunda pentru manipularea conceptului de genocid pentru a justifica agresiunea. Cerem o decizie urgenta prin care sa se ordone Rusiei sa inceteze acum activitatea militara si ne asteptam ca procesele sa inceapa saptamana viitoare'',…

- Joi dimineața Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei la ordinul președintelui rus Vladimir Putin. Au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa, iar mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova…

- In cursul acestei dimineți, Rusia a atacat Ucraina din toate parțile, cele mai afectate orașe fiind Kiev, Odesa, Harkov și estul Ucrainei. Inainte de a incepe razboiul, Vladimir Putin a transmis un discurs surpriza in care a anunțat ca un atac asupra Ucrainei va fi iminent. CTP, avertisment dur pentru…

- Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii la scurt timp dupa ce Rusia a anuntat declansarea unei operatiuni militare in Ucraina.Potrivit AFP, explozii puternice au fost auzite joi la Kiev, Odesa, port la Marea Neagra, in sudul Ucrainei, si in estul tarii. In capitala, cel putin…