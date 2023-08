LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 528 | Petrolier rusesc, lovit de drone în strâmtoarea Kerci Rușii au anunțat un nou atac cu drone, de aceasta data fiind vizata stramtoarea Kerci. O drona marina a lovit un petrolier aflat in zona. Nava a fost avariata, apa urcand pana la nivelul liniei de plutire. Atacul vine dupa ce, cu o zi in urma, un centru important pentru exporturile rusești, portul Novorossiisk, a fost ținta unui atac cu drone marine ucrainene. Kievul a transmis ca a avariat o nava rusa de razboi. 07:2505-08-2023Explozii puternice la Kerci. Un petrolier a fost avariat de o drona marinaUn tanc petrolier rusesc a fost lovit, sambata dimineața, de o drona in stramtoarea Kerci, informeaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

